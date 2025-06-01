شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يشكل لجنة اسكاوتنج لدعم الفريق الأول واكتشاف المواهب لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل ، تأسيس فريق اسكاوتنج جديد، يهدف إلى البحث واكتشاف المواهب الكروية في مختلف أنحاء مصر والقارة الأفريقية، وذلك في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول وقطاع الناشئين بالعناصر الواعدة والقادرة على تقديم الإضافة الفنية مستقبلاً.

وأكد مجلس الإدارة أن اللجنة ستباشر عملها بالتنسيق الكامل مع لجنة التعاقدات والجهاز الفني للفريق الأول، بما يضمن اختيار أفضل العناصر التي تلبي احتياجات الفرق المختلفة داخل النادي، وفق رؤية فنية متكاملة تدعم أهداف غزل المحلة في المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.

وتضم اللجنة في تشكيلها كل من:

نور هواش ، علاء محمد ، عمرو العاصي ، أحمد نجم

وتمنى مجلس الإدارة لأعضاء اللجنة التوفيق في مهامهم الجديدة، معرباً عن ثقته في قدرتهم على الإسهام في دعم مسيرة النادي خلال الفترة المقبلة.