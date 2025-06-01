شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطط لعودة "أوجو".. واللاعب على رادار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادي بيراميدز عودة النيجيري صمويل أوجو لاعب الفريق السابق والجونة الحالي، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، بعدما تألق اللاعب مع الفريق الساحلي في الموسم الحالي، وقدم مستويات رائعة.

وشارك صمويل أوجو مع الجونة خلال الموسم الحالي في 20 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد، وبات من اللاعبين المرشحين في العودة إلى بيراميدز.

ويأتي تفكير بيراميدز في عودة صمويل أوجو بعد الاستقرار على رحيل صديق أوجولا وعدم تفعيل بند شرائه من سيراميكا، على أن يسجل أوجو بدلا منه في قائمة الموسم الجديد حال الاستقرار على عودته بشكل رسمي.

كما يهتم أكثر من نادي محلي بضم أوجو أبرزهم سيراميكا، فيما تلقى اللاعب عرضين خارجيين تمهيدا للرحيل عن الجون خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

في الوقت نفسه، أصبح صمويل أوجو على رادار نادي الزمالك، الذي أبدى اهتماما باللاعب ويفكر في التعاقد معه خلال الصيف الحالي، تمهيدا للتعاقد معه، ولكنه لم يدخل في مفاوضات رسمية من أجل ضم اللاعب، انتظارا لحسم القرار بشكل نهائي.