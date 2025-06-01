شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقر على عدم تجديد إعارة 4 لاعبين بعد نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادي الاتحاد السكندري على عدم تجديد إعارات عدد من اللاعبين خلال الموسم المقبل، عقب نهاية الموسم الجاري، وأن يقوم بتدعيم صفوفه بلاعبين جدد.

واللاعبين الذين تقرر عدم تجديد إعارتهم مع زعيم الثغر هم، يوسف أسامة من بيراميدز، وسمير فكري من المصري، وإسلام مرزوق من بلدية المحلة ومروان داوود من إنبي.

وأعلن المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري، رحيله رسميا عن زعيم الثغر بعد 3 مواسم قضاها داخل جدران النادي عاش خلالها الكثير من الفرح والتعب واللحظات الحلوة والصعبة، معربا عن فخره بأنه كان جزءا من هذا النادي العريق.

وقال المهدي، عبر حسابه على إنستجرام: "بعد 3 سنين قضيتهم في النادي حان وقت الرحيل، سنين شُفت فيهم كتير فرح وتعب ولحظات حلوة وصعبة، بس دايمًا كنت فخور إني جزء من الفريق ده، ‏بشكر كل زميل ليا في الفريق والجهاز الفني والإدارة على كل لحظة".

وأضاف سليمان: "وأكيد شكر خاص للجمهور اللي كان دايمًا سند في الملعب، بشكركم من قلبي و‏هفضل دايمًا شايل ذكريات النادي ده معايا، وهفضل أدعيله بالنجاح في كل خطوة".