شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم الأحد فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 01 يونيو 2025 01:00 ص
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للمواجهة المصيرية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.
ووضع الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش، المدير الفني لبيراميدز، اللمسات النهائية على خطة اللعب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بمباراة الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في بريتوريا بالتعادل الإيجابي 1-1.
ويسعى بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقبه القاري الأول، وسط دعم جماهيري كبير متوقع فى مدرجات استاد الدفاع الجوي، وروح معنوية مرتفعة بين اللاعبين بعد الأداء القوي في مباراة الذهاب.
يواجه بيراميدز نظيره صن داونز فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا في الثامنة اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
ويتولى إدارة مباراة الاياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.
ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.
ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.
تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.
ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.
ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا
تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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