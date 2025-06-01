شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم الأحد فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 01:00 ص

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للمواجهة المصيرية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.

ووضع الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش، المدير الفني لبيراميدز، اللمسات النهائية على خطة اللعب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بمباراة الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في بريتوريا بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويسعى بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقبه القاري الأول، وسط دعم جماهيري كبير متوقع فى مدرجات استاد الدفاع الجوي، وروح معنوية مرتفعة بين اللاعبين بعد الأداء القوي في مباراة الذهاب.