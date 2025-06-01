شكرا لقرائتكم خبر عن قالوا فى وداع الأهلي.. ماذا حدث فى ليلة رحيل معلول والسولية وأكرم وربيعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ودع الأهلي أكثر من لاعب خلال الأيام الماضية بعد انتهاء مشواره في بطولة الدوري المصري، والتي حسمها الفريق الأحمر عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الختامية بمشواره في جدول المسابقة.

ورحل عن الأهلي كلا من علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق ورامي ربيعة وحمزة علاء، ما بين عدم تجديد العقد من الإدارة أو رغبة البعض في خوض تجارب جديدة بمقابل مادي أعلى مما كان يتقاضاه مع الفريق الأحمر.

وحرص اللاعبين الراحلين على توديع الأهلي برسائل مؤثرة وحزينة ليعلنوا عن نهاية مشوارهم مع الفريق الأحمر في البطولة:

علي معلول

وجاء بيان معلول كالتالي:

جمهور الأهلي العظيم

تم تبليغي رسمياً بانتهاء مشواري مع الأهلي

أيها الجمهور الوفي، طيلة كل هذه السنوات كنتم لي الوطن حين ابتعدت المسافات، والدفء حين قست المباريات، صدقوني لم أكن وحدي يوماً، كنتم ظهري حين انحنت الأيام، وقلبي حين عزّ الثبات، وهتافكم كان الأمل الذي لا يخيب، والمحبّة التي لا تُشترى، فإن كانت المسيرة تُقاس بالسنوات، فإن ما بيننا لا يُقاس إلا بالمحبة والوفاء.

منذ أن وضعت قدمي في قلعة الأهلي صيف 2016، أدركت أنني لم أوقع عقداً مع نادٍ، بل دخلت في عهد مع أمة كاملة، اسمها "الأهلي".

تسع سنوات مرّت، كأنها طرفة عين، من الصعب وضعها في كلمات، لكنها كانت مليئة بكل ما يجعل الحياة حياة، الفرح، الدموع، الصعود، السجود بعد الأهداف، والانتماء الذي لا يُشترى.

لم أكن يوماً لاعباً محترفاً فقط، كنت عاشقاً يرتدي القميص الأحمر كما يُرتدى القلب، عشت كل دقيقة في التتش بروح طفل، نشأ في مدرجات الدرجة الثالثة، وتعلم معنى "أهلاوي" قبل أن يتعلم المشي، واليوم، وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع نادياً فقط، بل أودع جزءاً من روحي.

يا جمهور الأهلي، أنتم المعنى كله، كنتم العون في كل تواجد، والصبر في كل لحظة غياب، والسند في كل مباراة كُتب فيها المجد، لم أكن وحدي حين سجلت أهدافي، أو مررت كراتي الحاسمة، بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي، تشاركونني المجد، وتغفرون لي التعثر، وتمنحونني حباً لا يُرد.

سجّلت 53 هدفاً، وصنعت 85 لزملائي، ورفعت 22 بطولة، ولم يكن منها ما يضاهي بطولة محبتكم، كنت شاهداً وصانعاً في واحدة من أعظم فترات الأهلي، وبقي اسم "علي معلول" ضمن سطور المجد، لا لشيء سوى لأنني كنت منكم ولكم وبينكم.

اليوم، أكتب لكم خبر رحيلي والدمع يزاحم الحبر، لكني أمضي وأنا مطمئن، لأن قلبي سيبقى في مدرجاتكم، وصوتكم سيظل في أذني، لا أبالغ حين أقول إنني وجدت في الأهلي بيتاً أكبر من كل البيوت، ووطناً ثانيًا صدق الانتماء له كأنه الأول.

إلى أهلي وزوجتي وابنائي، إلى زملائي وأصدقائي، إلى الإدارة والعاملين في النادي، إلى كل من عملت معهم... شكراً لأنكم كنتم عائلتي، أما الجمهور، فأقول لهم، آن الأوان أن يغادر جسدي، لكنى أترك قلبي وظلي في التتش، وأمنح دعائي لكل من يرتدي القميص من بعدي، أن يحمله كما حلمنا دائماً... نحو القمة.

أنا راحل، لكن الحب باقٍ

أحبكم للأبد

عمرو السولية

وجاء بيان السولية كالتالي:

جمهور الأهلي العظيم. جاءت لحظة الوداع

اليوم أعلن إنتهاء مشوارى مع النادى الأهلي تسع سنوات ونصف منذ اليوم الأول لي داخل جدران النادى الأهلي كنتم الداعم لي فى كل لحظة وفى كل مكان ذكريات كتير عشناها مع بعض منها لحظات صعبة عدينا بيها سوا ولحظات الفرحة والتتويج بالبطولات ولحظات معرفناش فيها المستحيل فخور بما حققته مع النادى 342 مباراة سجلت ٣٤ هدفا وصنعت ٢٩ هدفا وحققت ٢٤ بطولة كل الشكر لجمهور النادى الاهلي وكل من زاملته داخل الملعب كل الشكر لكل فرد داخل المنظومة اليوم انتهت رحلتى مع النادى الأهلى الحمدلله عمرى مقصرت ولا بخلت بنقطة عرق واحدة فخور بما قدمته فخور بالرحلة من البداية للنهاية أتمنى أكون أديت رسالتى على أكمل وجه هيوحشنى هتافكم ليا ( عمرو يا سولية بنحبك يا أبو ليلى). رسالة أخيرة لكل عمال المهمات فى النادى الأهلى شكراً على حبكم على مدار تسع سنوات ونصف قضيت بينكم أحلى الأوقات واللحظات اللى كلها حب وأخوة . فى النهاية كل التوفيق للنادى واللاعبين فيما هو قادم . انتهت رحلة اللاعب رقم ١٧ مع الأهلي".

أكرم توفيق

جاء بيان أكرم توفيق كالتالي:

"هي اللحظة التي تعجز الكلمات عن وصفها والعقل عن استيعابها والمشاعر عن تقبلها، سنوات تسع كانت بين جدران النادي الأكبر وبين صفوف الجماهير الأعظم مُدججة بالألقاب والإنجازات وقنص الكؤوس والميداليات العالمية بعد سيادة مطلقة قارية ورصيد مدوِ من النجاحات المحلية، الرحلة الأجمل والأمتع على الإطلاق مررت بها بكم هائل من المواقف وبذكريات لا حصر لها غير قابلة للنسيان".

رامي ربيعة

جاء بيان ربيعة كالتالي:

"في بداية كلامي احب اشكر النادي الاهلي و جهوره العظيم علي الفترة الي قضيتها داخل جدران النادي الاهلي لاكثر من 13 سنة مع الفريق الاول حصلت خلالها علي بطولات عديدة الدوري 10 بطولات و بطولة دوري أبطال افريقيا 6 بطولات وبطولة كاس السوبر الافريقي 4 بطولات و بطولة كأس مصر 4 بطولات وبطولة كأس السوبر المصري 3 بطولات، كأس الكونفيدرالية الأفريقية ولم ابخل يوم بنقطة عرق و مجهود علي فريقي".

تابع:"كرة القدم بها متغيرات كثيرة و كنت اتمني ان اكمل المسيرة مع النادي الاهلي العظيم ولكن اليوم اعلن نهاية مسيرتي مع النادي لم يكن القرار الاسهل و لكن اتخذت القرار بتمني التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته بكأس العالم للاندية و في الفترة المقبلة،و بتمني التوفيق لي فيما هو قادم،شكراً للنادي الأهلي،وشكراً لجمهور الاهلي العظيم".