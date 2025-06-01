شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة ينظم الدور النهائي من الدوري الممتاز لموسم 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

نظم الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة فعاليات الدور النهائي للدوري الممتاز لكرة الطائرة البارالمبية 2024-2025، بمشاركة ١٢ نادي وعدد ٩٠ مباراة.

شهد الدوري منافسات قوية ومباريات حماسية، أسفرت نتائجه عن تتويج نادى إيسترن كامبني بالمركز الأول، فيما جاء نادي الحرية ببورسعيد في المركز الثاني، وحلّ نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ في المركز الثالث.



وحصل علي الجوائز الفردية اللاعبين هشام صلاح علي جائزة احسن لاعب، وحصل علي أحسن إرسال اللاعب اشرف عبيد، وحصل اللاعب أحمد خميس على أحسن حائط صد، واللاعب زكريا السيد أحسن معد، واللاعب محمد الحناوي أحسن ضارب، واللاعب هاني محمد أحسن ليبرو، وأحسن استقبال اللاعب عبد النبي حسن.



وحضر مراسم التتويج مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي لكرة الطائرة برئاسة السيد عماد رمضان

ويأتي هذا الحدث في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة المستمر لذوي الهمم، وحرصها على تمكينهم رياضيًا ومجتمعيًا، من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة وتشجيعهم على تحقيق البطولات والتميز.