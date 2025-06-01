شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفاوض فاركو لضم انكادا في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي البنك الأهلي في مفاوضات مع نظرائهم في نادي فاركو من أجل ضم جيفرسون انكادا ظهير أيمن الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويقدم انكادا مستويات قوية مع فاركو منذ التعاقد معه، وهو ما دفع مسئولي نادي البنك الأهلي للتعاقد معه، باعتباره من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية.

ويتفاوض البنك الأهلي مع فاركو على المقابل المالي الذي سيتم دفعه نظير الحصول على خدمات انكادا وتدعيم صفوف البنك في الموسم الجديد.

على جانب آخر، رحّب مسئولو النادي الأهلي برحيل ثنائي الفريق خالد عبدالفتاح وكريم نيدفيد إلى ناديي البنك الأهلي وسيراميكا على التوالي، بعدما استقر الرأي فى إدارة القلعة الحمراء على عدم بقاء الثنائي مع الفريق الموسم المقبل.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات ومباحثات داخل قطاع الكرة في الأهلي، تم خلالها الاتفاق على رحيل خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد لأسباب فنية، وتلقى خالد عبد الفتاح عروضاً من أندية محلية أبرزها البنك الأهلي، كما تلقى نيدفيد عرضاً مغرياً من سيراميكا، حيث تحدث علي ماهر المدير الفني لسيراميكا مع نيدفيد الذي سبق وتألق معه فى أكثر من تجربة، لذا يرغب علي ماهر فى استعادة لاعب الأهلي معه مرة أخرى خلال تجربة سيراميكا الحالية.