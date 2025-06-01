شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من رضا سليم بعد العودة من الإصابة والمشاركة فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

عبر المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن سعادته بالعودة للمشاركة في تدريبات فريقه، بعد قيامه بمرحلة جديدة من برنامج التأهيلي بعد الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

ونشر رضا سليم فيديو خلال مشاركته في فقرة الجري حول الملعب على هامش مران الأهلي، ضمن برنامجه للتعافي من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية، وعلق عليه: "الحمد لله".





ولم يحسم مسئولو النادي موقف رضا سليم من الرحيل أو البقاء وإن كان الأقرب هو خروج اللاعب على سبيل الإعارة لأيا من الأندية المحلية أو الخارجية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ‏التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

وقاد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني الجديد، مرانه الأول برفقة طاقمه المعاون، حيث عقد محاضرة للاعبين للحديث عن المرحلة ‏القادمة، ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمشاركة بقوة في المونديال.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة تحت إشراف ميجيل بيبيير المعد البدني، بينما قاد خوان خوسيه مرانًا قويًّا لحراس المرمى، قبل أن ‏يؤدي الجميع فقرات خططية متنوعة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، وحسم لقب بطولة الدوري ‏الممتاز للمرة الـ45 في تاريخ النادي.‏

كما انتظم حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب ‏التتش بالجزيرة.‏

وانتظم ثلاثي الشباب العائد من الإعارة أحمد عابدين، وعبد الله بستانجي، وأحمد خالد كباكا، بالإضافة إلى حمزة عبد الكريم لاعب ‏فريق الشباب.‏