شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يبحث الفرص الاستثمارية لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولي، بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية والوقوف على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وكذلك الخطة الاستثمارية المستقبلية، جاء ذلك في ظل أعمال التطوير الشامل التي يشهدها الاستاد.



خلال الاجتماع، تم استعراض النتائج المتحققة من عمليات التطوير المستمرة، إضافة إلى مناقشة التحديات الحالية وكذلك وضع اللمسات الاخيرة بعد الانتهاء من مشروع المول التجاري، كما تضمن عرض مشروعات استثمارية اخرى والمقرر اقامتها على ان تكون مطلة على طريق صلاح سالم بالاضافة الى عدد من المشروعات الاخري داخل الهيئة، وسبل تحسين الأداء لتحقيق أفضل العوائد الممكنة.



أكد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس الادارة يعمل وفق رؤية استراتيجية لتحويل استاد القاهرة الدولي إلى نموذج رائد للاستثمار الرياضي المستدام، مستندين إلى مقوماته الفريدة كموقع متميز ومنشأة تاريخية ذات قيمة كبيرة. موضحا ان المشروعات الاستثمارية التي يتم العمل على تنفيذها في هذا الصرح تتنوع بين إنشاء المول التجاري الجديد الذي يمثل إضافة نوعية للهيئة، والمشروعات الاستثمارية المطلة على طريق صلاح سالم، إلى جانب مجموعة من المشروعات التكميلية داخل الهيئة التي ستسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة الزوار.



حيث ان هذه المشروعات ليست مجرد مبانٍ، بل هي أدوات لتعظيم العوائد المالية للهيئة، بما يضمن تحقيق مصادر دخل مستدامة لدعم الأنشطة الرياضية والخدمات المجتمعية المختلفة، وتعزيز قدرة الهيئة على تمويل مشروعاتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

كما تهدف هذه المشروعات إلى خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة الاقتصادية في محيط الاستاد، لتتحول هذه المنطقة إلى مركز نابض بالحياة يجمع بين الرياضة، والترفيه، والخدمات التجارية.



شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة السيد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، السيد الأستاذ علي السيسي، مساعد وزير المالية، السيد الدكتور أسامه صالح، وزير الاستثمار الأسبق، السيد الدكتور عبد العزيز هاشم، أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، والاستاذ وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.