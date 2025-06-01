شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القيد الاستثنائى للنادى الأهلي اليوم استعداداً لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الأحد القيد الاستثنائي للنادي الأهلي نظرا لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه أمس برئاسة هاني أبو ريدة بفتح القيد استعدادا لكأس العالم.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية اليوم الأحد 1 يونيو وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للحد الأقصى المعتمد فى لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

كما تضمن القرار أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته فى البطولة.