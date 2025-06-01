شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة باتشوكا المكسيكى الودية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الاهلى بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم، الأحد، استعداداته باستاد مختار التتش لمواجهة باتشوكا المكسيكى الودية المقرر لها الأحد المقبل.

ويضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي ستُغادر القاهرة مساء الأربعاء المقبل على متن الخطوط الإماراتية، حيث تقرر سفر الفريق عبر خطوط طيران عادية وليس طيران خاص بسبب التكاليف الباهظة للرحلة الخاصة التي قد تُكلّف النادي ما يقرب من 70 مليون جنيه، لذا تم الإتفاق على السفر عبر الخطوط الإماراتية.

وتشهد رحلة النادي الأهلي الهبوط مرتين ترانزيت واحدة فى الإمارات والثانية في إحدى الولايات الأمريكية قبل الإنتقال منها إلى ولاية ميامي التي تُقيم فيها بعثة المارد الأحمر لخوض منافسات البطولة العالمية التي يستعد لها الأهلي بمباراة ودية الأحد المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي بولاية ميامي.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.