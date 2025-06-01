الامارات | المنتخب يُنهي معسكر دبي.. ويضع اللمسات الأخيرة لمباراة أوزبكستان في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، معسكره المغلق في دبي الذي بدأ منذ 27 مايو الماضي، وأدى خلاله خمس حصص تدريبية على ملعب زعبيل في نادي الوصل في دبي، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره المنتخب الأوزبكي الخميس المقبل عند الساعة الثامنة مساء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان المعسكر القصير للمنتخب في دبي بمثابة فرصة مهمة للمدرب الروماني أولاريو كوزمين للتعرف إلى لاعبيه عن قرب، بعدما تسلم مهامه رسمياً أخيراً مدرباً للمنتخب.

وسينتقل المنتخب إلى أبوظبي اعتباراً من اليوم لبدء المرحلة الأخيرة في تحضيراته للقاء أوزبكستان، من خلال معسكر مغلق بنادي الجزيرة، الذي سيؤدي خلاله أربعة تدريبات ليكون بذلك المنتخب قد خاض تسعة تدريبات قبل مباراته أمام أوزبكستان.

وبدا واضحاً أن الجهاز الفني للمنتخب يركّز حالياً كل جهوده على مباراة أوزبكستان، ومن ثم التفكير لاحقاً في المواجهة المرتقبة التي تجمعه مع منتخب قيرغيزستان في العاشر من الشهر الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات التي يخوضها المنتخب خارج أرضه.

ويتنافس كل من المنتخب الوطني ونظيره الأوزبكي على بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، بعدما ضمن المنتخب الإيراني التأهل المباشر إلى كأس العالم مبكراً بحصده البطاقة الأولى في المجموعة.

وسيركّز كوزمين خلال معسكر أبوظبي الذي سيخوض خلاله المنتخب أربع حصص تدريبية، على الاطمئنان على جاهزية لاعبيه ومدى استيعابهم لطريقة وخطط اللعب التي ينتهجها في قيادته للمنتخب وأهمية وضع بصمته الفنية، على الرغم من أن الوقت لا يسعفه بالشكل الكافي، خصوصاً مع عدم خوض المنتخب أي مباراة ودية يختبر من خلالها اللاعبين عملياً نظراً لضيق الوقت.

ويتوقع أن يكون الجهاز الفني للمنتخب قد حصل على معلومات كافية عن المنتخب الأوزبكي لمعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، ومعرفة الطريقة المثلى في كيفية التعامل معه، لاسيما أنه منتخب قوي لا يستهان به، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

وخلت صفوف المنتخب التي ضمت 27 لاعباً حتى الآن من أي حالة إصابة في أوساط اللاعبين، ما يساعد ذلك المدرب كوزمين في وضع خططه الفنية التي تساعد المنتخب في الخروج بنتيجة إيجابية كون جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة.

ويحتل الأبيض حالياً المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 13 نقطة خلف منتخبي إيران المتصدر بـ20 نقطة، والأوزبكي الثاني برصيد 17 نقطة، فيما يحل المنتخب القطري رابعاً برصيد 10 نقاط، وقيرغيزستان خامساً بست نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

من جهة أخرى، يقوم مدير المنتخب اللاعب الدولي السابق ياسر سالم، بدور كبير في تهيئة الأجواء الملائمة للاعبين والجهاز الفني لتوفير كل سبل الراحة لهم حتى يقوم الجميع بأداء دورهم على أكمل وجه، نظراً إلى المهمة الصعبة التي تنتظر المنتخب خلال مباراتيه المتبقيتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان.

من جهته، ذكر اتحاد كرة القدم الأوزبكي على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»، أن المنتخب الأوزبكي الذي كان قد وصل إلى دبي أخيراً، يواصل تدريباته اليومية استعداداً للقاء الأبيض.

ووفقاً لصور بثها الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الأوزبكي، فقد تضمنت تدريبات المنتخب الأوزبكي، إلى جانب التدريب في الملعب على تدريبات خاصة في الصالة الرياضية «الجيم»، وذلك لرفع اللياقة البدنية.

• لا إصابات في صفوف المنتخب، ما يساعد كوزمين في وضع خططه الفنية.

• مدرب الأبيض يطمئن على جاهزية لاعبيه ومدى استيعابهم لطريقة وخطط اللعب.