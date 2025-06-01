شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعلن الأهلي صفقة ضم زيزو قبل المشاركة في مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي انتهاء منافسات الموسم الحالي وتحديدا بعد مباراة الزمالك وبيراميدز يوم 5 يونيو المقبل في نهائي كأس مصر، من أجل الإعلان عن صفقة التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالي، والذي ينتهي ارتباطه بالقلعة البيضاء بعد نهاية الموسم الحالي.

ويخوض الزمالك آخر مباراة في الموسم الحالي يوم 5 يونيو المقبل عندما يواجه بيراميدز في نهائي كأس مصر، وفي اليوم التالي وتحديدا أول أيام عيد الأضحى الموافق 6 يونيو سيقوم النادي الأهلي بالإعلان عن صفقة ضم زيزو .

ونجح النادي الأهلي في حسم التعاقد مع زيزو في صفقة انتقال حر، مستغلا نهاية عقد اللاعب مع الزمالك، وتفاوض معه في فترة الحماية المسموح بها من قبل الفيفا.

ولا يشارك زيزو مع الزمالك منذ فترة بعد التأكد من توقيع اللاعب للغريم الأهلي، ويكتفي بالانتظام في تدريبات الفريق الأبيض للاعبين المستبعدين فقط، ويخرج من قوائم مباريات الزمالك بشكل مستمر.