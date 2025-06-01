شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 31 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 31 - 5 - 2025، العديد من الأحداث والأخبار المهمة على رأسها خوض الأهلى أول مران تحت قيادة المدرب الجديد خوسيه ريبيرو، وفوز الزمالك على فاركو 2-0 فى ختام الدورى.

الزمالك يهزم فاركو 2 - 0 ويختتم الدورى فى المركز الثالث.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو، بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

عمرو السولية يودع الأهلي: انتهت رحلة اللاعب رقم 17 وأتمنى أكون أديت رسالتى

أصدر عمرو السولية لاعب الأهلي بيانا يعلن من خلاله نهايته رحلته في قلعة الجزيرة بعد لاتفاق على عدم تجديد عقده.

اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز 30 دقيقة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلاً من إقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن يوم إقامتها مع وقفة عرفات.

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة، توصية اللجنة الفنية بتعيين حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن مديرا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ممدوح محمدي ومحمد نور مدربين عامين وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

هنأ اتحاد الكرة، بقيادة هانى أبو ريدة، نجم المنتخب الوطني ومانشستر سيتى الانجليزى عمر مرموش بمناسبة فوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، فتح فترة قيد استثنائي للنادي الأهلي لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

فاز فريق سلة الأهلي على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 75-71 برابع جولات نهائي سوبر السلة، والذي يقام الدور النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

فازت العداءة المصرية بسنت حميده بطلة مصر والعرب وأفريقيا والبحر المتوسط ببرونزية سباق 100 متر عدو سيدات في ملتقى كيب كينو كلاسيك بكينيا اليوم محققة زمن 11.49 ثانية.

اقترب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، من قيادة حرس الحدود الموسم المقبل خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذى تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

أعلن أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق حرس الحدود، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الاعتذار عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق الفترة المقبلة.

تسّلم مسئولو الأهلي مليوني دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمثل الدُفعة الأولى من مكافأة مشاركة النادي فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.