شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التدريب الأخير لبيراميدز قبل مواجهة صن داونز فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تدريبه الأخير على ملعب الدفاع الجوى، استعدادًا لمواجهة صن داونز، فى الثامنة مساء غدًا الأحد، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ووضع الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش، المدير الفني لبيراميدز، اللمسات النهائية على خطة اللعب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بمباراة الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في بريتوريا بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويتولى إدارة مباراة الاياب بين بيراميدز وصن داونز الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.