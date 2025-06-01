شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 31 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 31 - 5 - 2025، العديد من الأحداث والأخبار المهمة على رأسها اعلان تعيين حلمى طولان مديرا فنيا لمنتخب مصر فى كأس العرب، وفوز الزمالك 2-0 على فاركو بالدورى.

الزمالك يهزم فاركو 2 - 0 ويختتم الدورى فى المركز الثالث.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو، بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

عمرو السولية يودع الأهلي: انتهت رحلة اللاعب رقم 17 وأتمنى أكون أديت رسالتى

أصدر عمرو السولية لاعب الأهلي بيانا يعلن من خلاله نهايته رحلته في قلعة الجزيرة بعد لاتفاق على عدم تجديد عقده.

اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز 30 دقيقة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلاً من إقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن يوم إقامتها مع وقفة عرفات.

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم برئاسة هاني أبو ريدة، توصية اللجنة الفنية بتعيين حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن مديرا للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ممدوح محمدي ومحمد نور مدربين عامين وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، فتح فترة قيد استثنائي للنادي الأهلي لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.