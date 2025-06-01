شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سيف جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، فور انتهاء اللقاء مباشرةً.

وفاز فريق الزمالك على نظيره فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 47 نقطة .

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم : سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد حمدي ومصطفى الزناري وصلاح مصدق ومحمد السيد وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

وضم تشكيل فاركو كلاً من: حراسة المرمى: محمد جميل نديم، خط الدفاع: باباكار - ياسين مرعي - أحمد جمال - جابر كامل، خط الوسط: وليد مصطفى - محمد فخري - محمود عماد – ياسين الملاح، خط الهجوم :عمرو ناصر - أحمد شريف.

وتواجد على مقاعد البدلاء: فارس السيد ومحمد أيمن ومحمد عز الدين وعبد الرحمن العشري وسيف العجوز وعمر رضا وأحمد فؤاد ومحمود فرحات وزهير المترجي.