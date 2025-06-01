شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على مشاركة "مسار" فى دورى أبطال أفريقيا للسيدات.. رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته الرسمية على مشاركة نادي مسار للسيدات في دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية في نسخته المقبلة، بصفته بطل الدوري المصري للموسم الحالي، ليُدوّن النادي اسمه في سجل الأبطال ممثلاً لمصر في البطولة القارية.

ويأتي هذا القرار تتويجًا لموسم استثنائي قدّمه فريق "مسار"، والذي سيطر على مجريات الدوري بأداء مبهر وبأعمار صغيرة، في إنجاز غير مسبوق، يعكس رؤية استراتيجية مميزة للنادي تؤمن ببناء جيل قادر على المنافسة القارية من بوابة الشباب.

"مسار" لم يكتفِ بالتتويج المحلي، بل قدّم موسمًا بلا هزيمة، وتعادل فقط في مباراتين أمام وادي دجلة والأهلي، ليحسم اللقب قبل نهايته بجولة كاملة، ثم يختتم المسابقة بتعادل إيجابي (1-1) أمام الأهلي في لقاء شكلي، مؤكدًا تفوقه المطلق.

الفريق الشاب لم يكن مجرد تجربة، بل تجربة ناجحة بكل المقاييس، قدّم فيها اللاعبات مستوى بطوليًا في كل مباراة، ونجحن في كتابة سطر جديد في تاريخ كرة القدم النسائية المصرية.

محمد منصور، مالك نادي مسار لكرة القدم وأكاديمية "رايت تو دريم"، عبّر عن فخره بهذا الإنجاز قائلًا: "هذا التتويج لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة عمل وجهود ثلاث سنوات، نضع فيها الموهبة أولًا، ونؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، خاصةً في الفتيات المصريات."