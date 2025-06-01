اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يهنئ المقاولون ودجلة وكهرباء الإسماعيلية بالصعود للدورى الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

اتحاد الكرة يهنئ المقاولون ودجلة وكهرباء الإسماعيلية بالصعود للدورى الممتاز

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ المقاولون ودجلة وكهرباء الإسماعيلية بالصعود للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، بخالص التهاني لأندية المقاولون العرب ووادى دجلة وكهرباء الإسماعيلية ومجالس إداراتهم وجماهيرهم بمناسبة الصعود لدورى القسم الأول موسم 2025 / 2026، متمنين لهم ولجميع الأندية المصرية دوام التوفيق والتقدم والازدهار.

كما تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي ، يتقدمون بخالص التهاني إلى أندية المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية ومجلس إدارتهم ومنظومة العمل؛ بالتأهل للدوري الممتاز في الموسم المقبل.. متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ النادي الأهلي نادي كهربا الإسماعيلية بالتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي، فيما هنأ ناديي المقاولون العرب ووادي دجلة بمناسبة عودة فريق الكرة للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements