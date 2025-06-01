شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ المقاولون ودجلة وكهرباء الإسماعيلية بالصعود للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، بخالص التهاني لأندية المقاولون العرب ووادى دجلة وكهرباء الإسماعيلية ومجالس إداراتهم وجماهيرهم بمناسبة الصعود لدورى القسم الأول موسم 2025 / 2026، متمنين لهم ولجميع الأندية المصرية دوام التوفيق والتقدم والازدهار.

كما تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التهاني إلى أندية المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية ومجلس إدارتهم ومنظومة العمل؛ بالتأهل للدوري الممتاز في الموسم المقبل.. متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ النادي الأهلي نادي كهربا الإسماعيلية بالتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي، فيما هنأ ناديي المقاولون العرب ووادي دجلة بمناسبة عودة فريق الكرة للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.