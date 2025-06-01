شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد ختام الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على موسم طويل من الإثارة والتحديات في الدوري المصري الممتاز، حيث اختتمت منافسات البطولة بمواجهة الزمالك وفاركو التى أقيمت مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق الفارس الأبيض الفوز خلالها بنتيجة 2 - 0.

بهذه النتيجة يختتم الزمالك الموسم فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فيما يأتى فاركو فى المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وتربع الأهلى على عرش جدول المسابقة ليتوج بطلاً لموسم 2024 - 2025، وجاء إمام عاشور لاعب الأهلى على رأس جدول ترتيب الهدافين برصيد 13 هدف، وأسامة فيصل فى المركز الثانى برصيد 12 هدف، وناصر منسى مهاجم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 11 هدف، وجاء الترتيب كالتالى..