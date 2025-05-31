الامارات | بتوصية من فلاديمير.. الكوري بارك مستمر مع العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن قرار إدارة نادي العين تجديد عقد لاعب الفريق الدولي الكوري الجنوبي بارك يونغ، جاء بناءً على توصية مباشرة من المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي أبدى رغبته في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن نادي العين خلال الساعات القادمة عن تجديد عقد اللاعب الكوري الذي التحق بصفوف منتخب بلاده، استعدادًا لخوض الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وبنى الصربي إيفيتش توصيته بتجديد عقد الدولي الكوري الجنوبي بعد الأداء اللافت الذي قدمه بارك منذ تولي المدرب الصربي قيادة "الزعيم" خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، حيث أظهر اللاعب مرونة تكتيكية عالية مكنته من شغل أكثر من مركز بفاعلية، في وسط الملعب الدفاعي وخط الظهر.

ويُعد تجديد عقد بارك خطوة مهمة في إطار خطة العين للمحافظة على استقراره الفني، استعداداً للاستحقاقات المقبلة بداية من كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال أيام.

على صعيد آخر، جدد نادي العين عقد لاعب وسطه، محمد عباس بعقد حتى 2028، وكان قبلها قد جدد عقد المهاجم محمد عوض الله حتى 2028 أيضاً.