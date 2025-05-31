الامارات | يحيى بن خالق: فضّلت العين على أندية انجترا وفرنسا وإسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الوافد الجديد إلى صفوف فريق العين، المغربي يحيى بن خالق، إنه فضّل عرض نادي العين على عدة عروض، من بينها هال سيتي الإنجليزي ونادٍ فرنسي وآخر إسباني، مشدداً على أنه لم يتردد للحظة في الموافقة على العرض لحظة وصوله.

وكان نادي العين قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع المدافع المغربي (23 عاماً)، لمدة أربعة مواسم، حتى عام 2029، ليشارك رسميًا ضمن قائمة «الزعيم» في مسابقة كأس العالم للأندية، كثاني الصفقات بعد مواطنه حسين رحيمي، شقيق نجم الفريق سفيان رحيمي.

وقال اللاعب المغربي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: «بمجرد أن بلغني العرض الرسمي من نادي العين، لم أتردد ولو للحظة، وافقت فوراً لأن هذا الفريق يحظى بمكانة خاصة، وأي لاعب يحلم بارتداء شعاره. ما شجعني أكثر هو الطريقة الاحترافية التي تعامل بها النادي معي، وشعرت منذ البداية بأن العين هو الخيار الأنسب لي».

وأضاف: «لطالما كنت معجباً بعدد من لاعبي العين، مثل إسماعيل أحمد وعمر عبدالرحمن، والمهاجم الغاني آسامواه جيان، بالإضافة إلى اللاعبين المغاربة الذين سبقوني إلى النادي مثل سفيان العلودي وسفيان رحيمي، وقد شعرت بأن قلبي منجذب لهذا الكيان منذ فترة طويلة».

وأشار بن خالق إلى أن تجربة اللاعبين المغاربة السابقين مع العين كانت دافعاً كبيراً له، وقال: «ما حققه أولئك اللاعبون من إنجازات مع النادي منحني الحافز لأحذو حذوهم، وأطمح لتحقيق الألقاب مع العين، خاصة في ظل مشاركتنا المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستكون نسخة استثنائية هذا العام. نتطلع للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة».

وعن مدرب الفريق، فلاديمير إيفيتش، قال: «الواقع يؤكد أنه مدرب كبير وقد تحدث إليّ بأسلوب راقٍ واحترافي منحني ثقة كبيرة، وأكد لي ثقته في قدراتي على تحقيق الإضافة للفريق. وحديثه معي كان محفزاً ورائعاً، وأود أن أشكره وأعده ببذل كل ما لدي حتى أكون على قدر ثقته».

وعن شخصيته خارج المستطيل الأخضر، قال: «أنا شخص بسيط، محب للهدوء والسرور. أفضل قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي، ولا أحب الخروج كثيراً. أما هوايتي المفضلة بعد كرة القدم فهي ركوب الخيل، وأعشق الخيول المغربية البربرية والعربية الأصيلة».

ووجّه بن خالق في ختام حديثه رسالة للجماهير قائلاً: «أشكر كل من رحّب بي وأرسل لي كلمات جميلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. محبتكم تعني لي الكثير، وإن شاء الله نحقق موسماً استثنائياً معاً».

