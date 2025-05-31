رولان غاروس: سينر بسهولة فائقة إلى دور الـ16

الرياص - اسماء السيد - باريس : خاض الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، مباراة نزهة السبت في بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغ دور الـ16 منتظرا المرشحين الآخرين للتتويج الصربي نوفاك ديوكوفيتش والألماني ألكسندر زفيريف.

ولم يترك سينر أية فرصة للتشيكي ييري ليهيتشكا المصنف 34، وهزمه بثلاث مجموعات ساحقة على ملعب سوزان لنغلن 6 0، 6 1، 6 2، في ساعة و34 دقيقة.

وأظهر الإيطالي البالغ 23 عاما الذي يرتدي في هذه البطولة قميصا أخضر اللون، جدية فائقة في المجموعة الأولى التي حسمها في 25 دقيقة، مؤكدا جاهزيته بعد عودته من إيقاف لثلاثة أشهر بسبب قضية منشطات.

وفي المجموعتين الثانية والثالثة، سمح سينر لخصمه بالحصول على ثلاثة أشواط فقط، ليتابع حامل ثلاث بطولات كبرى مشواره النظيف في هذه البطولة، حيث لم يخسر بعد أية مجموعة، محققا فوزه الثالث في ثلاث مباريات على ليهيتشكا.

قال سينر "لعبت اليوم بشكل جيد جدا، جدا، جدا، خصوصا في أول مجموعتين ونصف الثالثة. لا أعتقد ان بمقدوري تحسين أي شيء".

سيلاقي في الدور المقبل الروسي أندري روبليف السابع عشر الذي تأهل دون أن يلعب، بعد انسحاب خصمه الفرنسي أرتور فيس المصاب بكسر إجهاد في أسفر ظهره.

ويلاقي الألماني ألكسندر زفيريف، الثالث عالميا، الإيطالي فلافيو كوبولي (26)، آملا في حجز بطاقة التأهل لمواجهة الهولندي تالون خريكسبور (35) الفائز على الأميركي إيثان كوين بخمس مجموعات.

ويشهد ملعب سوزان لنغلن مواجهة قوية بين البريطاني جاك درايبر الخامس والموهبة البرازيلية جواو فونسيكا (68).

وفي الحصة المسائية على ملعب فيليب شاتريهي الرئيس، يلعب ديوكوفيتش المصنف سادسا وحامل لقب 24 بطولة كبرى، مع النمسوي المتأهل من التصفيات فيليب ميسوليتش (153)، في الوقت الذي يخوض فيه باريس سان جرمان نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد إنتر الإيطالي في ميونيخ.

أندرييفا بسهولة

ولدى السيدات، بلغت الروسية الشابة ميرا أندرييفا دور الـ16، بفوزها السهل على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا السبت.

وتغلبت ابنة الثامنة عشرة المصنفة سادسة على بوتينتسيفا 6 3 و6 1 في 78 دقيقة، لتضرب موعدا مع الأسترالية داريا كاساتكينا المصنفة سابعة عشرة.

ونجحت كاساتكينا بالتفوق على الإسبانية المصنفة عاشرة باولا بادوسا 6 1 و7 5 في ساعة و33 دقيقة.

قالت أندرييفا بعد فوزها على بوتينتسيفا المصنفة 31 عالميا "أعرف أنها لاعبة صعبة للغاية وتجعل الامور غير مريحة بالنسبة للخصم".

تابعت "أتدرب معها أحيانا، لذا أعرف تماما ما كان ينتظرني. أنا سعيدة بطريقة لعبي اليوم".

وتأمل أندرييفا التي بلغت نصف النهائي العام الماضي، في أن تصبح أصغر لاعبة تتويج في بطولة كبرى، منذ مواطنتها ماريا شارابوفا في ويمبلدون عام 2024.

تعين عليها الذهاب إلى المدرسة خلال مشوارها في عام 2024، والذي تضمن فوزا مفاجئا على النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا في ربع النهائي.

تسلقت ترتيب اللاعبات المصنفات إلى المركز السادس هذا الموسم، وأصبحت أصغر متوجة في إحدى دورات الألف، في دبي في شباط/فبراير، قبل أن تحرز لقبا آخر في إنديان ويلز.

وتبحث أندرييفا عن مشوار جيد مرة أخرى في ملاعب رولان غاروس الترابية، خصوصا وأن سابالينكا المصنفة أولى عالميا والبولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعيدتان عنها في النصف الثاني من القرعة.

من جهتها، بلغت كاساتكينا (28 عاما)، المشاركة للمرة العاشرة في رولان غاروس، الدور نصف النهائي في 2022.

واحتاجت الأميركية جيسيكا بيغولا إلى ثلاث مجموعات للفوز على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا (96) 3 6، 6 4، 6 2.

تلاقي وصيفة دورة ميامي للألف الفائزة من المواجهة الفرنسية بين لويس بواسون (361) وإلسا جاكمو (138).