اتحاد الكرة يهنئ عمر مرموش بجائزة أفضل هدف فى الدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة - سامية سيد - هنأ اتحاد الكرة، بقيادة هانى أبو ريدة، نجم المنتخب الوطني ومانشستر سيتى الانجليزى عمر مرموش بمناسبة فوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.



تهنئة اتحاد الكرة لعمر مرموش

وحصد عمر مرموش الجائزة بهدفه في مرمى فريق بورنموث من تسديدة نارية خارج منطقة الجزاء، وتواجد هدف عمر مرموش الصاروخي في شباك بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة "جينيس" لأفضل هدف هذا الموسم.

وحقق الدولي المصري لاعب فريق مانشستر سيتي رقمًا تاريخيًا بعد التتويج بلقب أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25 حيث أصبح أول لاعب في تاريخ نادي مانشستر سيتي يتوج بالجائزة التي انطلقت في موسم 2016-17 وتوج بها 8 لاعبين فقط.

وضمت قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل فى الدوري الإنجليزي كالتالي:

كول بالمر (ولفرهامبتون 2-6 تشيلسي، 25 أغسطس)

جون دوران (أستون فيلا 3-2 إيفرتون، 14 سبتمبر)

نيكولاس جاكسون (تشيلسي 2-1 نيوكاسل، 27 أكتوبر)

هاري ويلسون (فولهام 2-1 برينتفورد، 4 نوفمبر)

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل 3-3 ليفربول، 4 ديسمبر)

ديفيد بروكس (بورنموث 1-0 إيفرتون، 4 يناير)

كاورو ميتوما (برايتون 3-0 تشيلسي، 14 فبراير)

ينس كاجوست (إيبسويتش 2-4 نوتنجهام فورست، 15مارس)

كارلوس باليبا (برايتون 3-2 وست هام، 26 أبريل)

عمر مرموش (مانشستر سيتي 3-1 بورنموث، 20 مايو)