شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر معلول: يظل واحدا من أبناء النادي والباب مفتوح ليكون أحد كوادر المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

حرص النادي الأهلي على توجيه الشكر للتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق السابق، بعد قرار عدم تجديد عقده ونهاية بعد نهاية الموسم الحالي، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:



يثمن النادي الأهلي الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق، وإخلاصه وعطائه اللامحدود، وحرصه مع زملائه على مصلحة الأهلي.. وخص النادي لاعبه معلول بالشكر والتأكيد على أن ما قدمه طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره وأن اسمه سوف يظل بين اللاعبين المتميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسئولية بل وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات.

وأضاف البيان، "ويظل «معلول» واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي، والنادي وهو يتمنى كل التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، يؤكد أن أبوابه سوف تظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي وسيتم توجيه الدعوة للاعب لتكريمه بالشكل اللائق مستقبلا.