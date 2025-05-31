شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الزمالك يرفض 4 حكام لإدارة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يعلن خلاله رفضه التام لتعيين أي من الحكام "أمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد الصباحي، وطارق مجدي" لإدارة مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأكد الزمالك في خطابه أن الفريق تضرر بشكل واضح من أخطاء هؤلاء الحكام طوال الموسم الحالي، وسبق أن اشتكى النادي من تكرار هذه الأخطاء.

وشدد الزمالك في خطابه على أنه، رغم حرص النادي على دعم منظومة التحكيم والعمل على تطويرها بشكل مستمر، إلا أن نادي الزمالك يجد نفسه مضطراً للمطالبة بعدم إسناد نهائي الكأس للحكام المذكورة أسماؤهم لأنهم لم يوفروا للنادي العدالة في مباريات الموسم الحالي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر مساء الخميس المقبل 5 يونيو باستاد القاهرة الدولي.