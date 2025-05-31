شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات جمعت الزمالك وفاركو قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور فريق نادي الزمالك مباراته أمام فاركو فى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط لإنهاء المسابقة بشكل جيد

9 مباريات جمعت الزمالك مع فاركو قبل لقاء اليوم بواقع (7 مباريات بالدورى المصرى ولقاء بكأس مصر ولقاء بكأس الرابطة)، حقق الفارس الابيض أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وانتهت آخر مباراة جمعت الزمالك مع فاركو بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وشدد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الزمالك على اللاعبين خلال التدريبات بعدم التهاون أمام مرمى فاركو، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري، مؤكداً عليهم أن هذا اللقاء سيكون أفضل استعداد لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له يوم 5 يونيو المقبل.