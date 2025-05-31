شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يقود الإسباني خوسيه ريبييرو ، المدير الفني الجديد للأهلي، مران الفريق مساء اليوم السبت، للمرة الأولى عقب إعلان التعاقد معه الخميس، لمدة موسمين، ويضم الجهاز المعاون له كلاً من: كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا) وميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا) وخوان خوسيه (مدرب حراس) وسيباستيان بودسيادلي (محلل أداء) بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

ويعقد ريبيرو جلسة مطوّلة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران يتحدث خلالها على إستراتيجة العمل الخاصة به وطريقته في التدريبات والمطلوب من كل لاعب وغيرها من الأمور الخاصة بالاستراتيجية التي سيعمل بها المدرب الإسباني مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض تجربة بروفة ودية وحيدة أمام باتشوكا المكسيكي قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية في شهر يونيو الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب أندية: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية



أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن فتح باب حجز التذاكر لمباراة القمة المرتقبة الودية التي تجمع بين النادي الأهلي ونادي باتشوكا المكسيكي، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

تقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، وذلك ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ونشرت الشركة المتحدة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل الحجز، داعية جماهير النادي الأهلي ومحبي كرة القدم إلى المبادرة بحجز التذاكر مبكرا عبر منصة Ticketmaster، لحضور هذا الحدث الكروي الكبير الذي يتوقع أن يشهد إقبالا جماهيريا واسعا.

وتأتي هذه المباراة في إطار خطة "المتحدة للرياضة" لدعم المشاركات الدولية للأندية المصرية، وحرصها على توفير تجربة جماهيرية متميزة لعشاق الكرة، خاصة مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.