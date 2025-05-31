شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وفاركو فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري ، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط لإنهاء المسابقة بشكل جيد.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 3.48 مليون يورو.

ويرغب الأبيض فى الفوز لأنه سيكون أفضل استعداد لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له يوم 5 يونيو المقبل، لذا شدد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الزمالك على اللاعبين خلال التدريبات بعدم التهاون أمام مرمى فاركو، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري.

تنقل قناة ON Time Sports مباراة الزمالك وفاركو بشكل حصري، مع استوديو تحليلي مميز يسبق انطلاق اللقاء، يضم مجموعة من أبرز محللي الكرة المصرية لتقديم تغطية شاملة.