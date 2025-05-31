شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن رحيل عمرو السولية عن الأهلي: تاريخ صعب تكراره وأخلاق نادرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير رحيل عمرو السولية لاعب الأهلي عن القلعة الحمراء بعد انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكتب شوبير عبر صفحته على فيس بوك: ‏"عمرو السولية تاريخ صعب تكراره وأخلاق نادر وجودها وموهبة فرضت نفسها، نعم سيكمل مشواره خارج الأهلي لعدة سنوات، ولكن أتمني أن يكون له مكان ومكانة تليق باسمه عقب اعتزاله كرة القدم داخل النادي الأهلي.. شكرا جزيلا يانجم النجوم وسيظل اسمك محفورا في القلوب شكرا شكرا شكرا".

ويأتي إعلان شوبير برحيل عمرو السولية بعد ساعات من إعلان علي معلول نجم الأهلي انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء رسمياً، وتأكيده على أن الأهلي أخطره بانتهاء تجربته بشكل رسمي مع النادي بعد 9 سنوات من العطاء.

كما اعلن الأهلي الخميس رحيل الثلاثي رامي ربيعة، أكرم توفيق، والحارس الشاب حمزة علاء.

ويبدأ الأهلي اليوم، السبت، الاستعداد لكأس العالم للأندية، ويُسافر الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي، حيث حصد المارد الأحمر لقب الدوري مساء الأربعاء الماضى بعدما فاز على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.