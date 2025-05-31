شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستضيف بطولة أفريقيا للهوكى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة أشرف فرحات على إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية، المحدد لها الفترة من 23 وحتى 30 أغسطس المقبل على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتعد هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم للكبار يوليو 2026 بتنظيم مشترك بين هولندا وبلجيكا.

كما تم الاستقرار أيضا على إقامة البطولة الودية الدولية بمشاركة 3 منتخبات، خلال الفترة من 4 وحتى 10 يوليو المقبل على ملعب هيئة قناة السويس، استعدادا لمشاركة الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات وهي كرواتيا وعمان بالإضافة لمنتخب مصر، على أن تقام المباريات في الإسماعيلية.

من جانبه قال أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي وعضو اللجنة الأولمبية، إن البطولة تأتي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها شهر أغسطس المقبل بمصر.