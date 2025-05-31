شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخاطب "فيفا" للحصول على حقوق رعاية إمام عاشور من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادى غزل المحلة خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب فيه الحصول على رعاية إمام عاشور صانع ألعاب الأهلى منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء قادما من ميتلاند الدنماركى.

ويحق لفريق غزل المحلة الحصول على 70 ألف دولار أمريكى، حيث تواجد في فريق الناشئين لمدة 5 سنوات، ويحق أيضا لفريقى حرس الحدود والزمالك الحصول على حق رعاية من صفقة انتقال اللاعب للأهلي.

إمام عاشور انضم للأهلي قادماً من ميتلاند الدنماركى لمدة 5 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية، ويعد من أفضل اللاعبين حاليا في الأهلى والدورى المصرى واقترب من حصد لقب هداف الدورى الموسم 2024 _ 2025 برصيد 13 هدفا.