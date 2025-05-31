شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم 31 مايو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، رابطة الأندية تدرس انطلاق دوري الموسم الجديد 8 أغسطس المقبل، اتحاد الكرة يعلن إقامة اجتماعه مع الرابطة وممثلى الأندية الاثنين المقبل.

صفقات الأهلي الجديدة تظهر فى مران الفريق اليوم لأول مرة

يشهد مران فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ، السبت، ظهور الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مؤخراً، وهي محمود حسن تريزيجيه الذي تم التعاقد معه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل، ووصل اللاعب للقاهرة مساء الإثنين الماضي بعد انتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي.

أعلن مسئولو اتحاد الكرة إقامة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع رابطة الأندية ورؤساء وممثلي أندية القسم الأول فى موعده المقرر له الثانية عشرة ظهر الاثنين المقبل، وذلك بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

يفتقد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أيمن الرمادى جهود 5 لاعبين فى مباراة فاركو، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري.

مران مفتوح 15 دقيقة لبيراميدز وصن داونز اليوم قبل إياب نهائي أفريقيا

تتواصل الترتيبات الإعلامية الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز، حيث تُقام اليوم السبت التدريبات الرسمية للفريقين، والتي ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”. استقر عامر عامر حارس مرمى فريق المقاولون العرب على العودة مرة أخرى الى ذئاب الجبل عقب عودته مرة أخرى للمشاركة في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل وأنتهاء عقده مع فريق غزل المحلة.

علي معلول يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير: كنتم وطن ودفء وأمل لا يخيب