شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف النشاط الرياضي بوضع تصور للموسم الجديد فى الصالات والان مع تفاصيل الخبر

كلف مسئولو نادي الزمالك النشاط الرياضي بالقلعة البيضاء بوضع تصور للموسم الجديد وتسليمه لمجلس الإدارة، وذلك على جميع ألعاب الصالات.

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس الإدارة لتصحيح الأوضاع في ظل خسارة عدد كبير من البطولات علي صعيد السيدات والرجال على مستوى كرة اليد والسلة واليد.

وخسر الزمالك مؤخرا لقبى كأس السوبر أمام الأهلى بالخروج من نصف النهائى، والكؤووس الأفريقية من الأحمر أيضا فى النهائى بنتيجة 31- 28.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لاستعادة انتصارات الصالات بغربلة فى الفريق على صعيد تجديد اللاعبين أو الصفقات الجديدة من أجل تصحيح الأوضاع.