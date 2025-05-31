شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مباراة درامية بين الأهلى والإسماعيلى وتوتو يسجل سوبر هاتريك والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الأهلى في الفوز على الإسماعيلي بخماسية مقابل هدفين بعد مباراة درامية جرت أحداثها فى مثل هذا اليوم 31 مايو 1953.

تقدم الإسماعيلى بهدفين سجلهما فتحى نافع فى الدقيقة الثالثة ودميان فى الدقيقة 35 ثم نجح السيد حسين عطية "توتو"، نجم الأهلى السابق، من هز شباك الإسماعيلى وحارسه المخضرم حمام أربع مرات ليفوز الاهلى بخماسية سجل منها توتو سوبر هاتريك فى الدقائق50، 58، 80، 84 وتخللها ضربة جزاء سجلها فتحى خطاب فى الشباك الخالية من حارس الإسماعيلى حمام الذى اعترض على صحة ضربة الجزاء فى الدقيقة 63.

ويعد توتو هو أكثر من أحرز سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى برصيد 3 مرات، وسجل توتو أول سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى المصرى فى شباك الأولمبى 7 أكتوبر 1949 .

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.