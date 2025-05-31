شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كواليس خطة الزمالك فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ نادى الزمالك التخطيط للميركاتو الصيفى مبكرا، سواء بفتح ملف التجديد للاعبين أو الصفقات الجديدة أو إعادة الطيور المهاجرة لتصحيح الأوضاع فى الفريق مجدداً من أجل المنافسة على الألقاب .

ج.. يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لتوفير احتياجات الفريق الأول، من حيث الصفقات والتدعيمات التى يحتاجها الأبيض خلال الصيف، ويحتاج الفريق الأول لتدعيم في عدة مراكز بالتعاقد مع أكثر من لاعب، حتى يستطيع الفريق المنافسة على البطولات الموسم المقبل، على أن تكون الصفقات سوبر قادرة على تحقيق طموحات الفريق والجماهير.

المراكز التي تحتاج للتدعيم فى الزمالك هي الجناح الأيمن والأيسر، ورأس الحربة، بالإضافة إلى خط الوسط، فى مركزى 6 و 8 ، وكذلك حراسة المرمى، وبالتالى الزمالك يحتاج ضم 6 لاعبين.

ج..أغلق مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم مؤقتاً من أجل الحفاظ على هدوء وتركيز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له 5 يونيو المقبل.

وأكد مصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الرأي داخل نادى الزمالك استقر على تأجيل فتح ملف تجديد عقد عبد الله السعيد إلى ما بعد نهائي كأس مصر، خاصة أن مسئولى القلعة البيضاء لديهم رغبة شديدة فى التتويج باللقب وإنقاذ الموسم. س..ما موقف طارق حامد من العودة للزمالك؟

ج..يترقب طارق حامد ، لاعب وسط نادي ضمك السعودي السابق، عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة موقفه النهائي من العودة إلى القلعة البيضاء، وذلك بعد عودته إلى القاهرة .

س.. وما موقف تمديد عقد مصطفى شلبى؟ ج.. أوصت لجنة التخطيط بنادى الزمالك بتمديد عقد مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن عقده مع القلعة البيضاء ينتهى فى الموسم المقبل (2025 -2026)، وذلك فى خطوة من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق للمنافسة على الألقاب فى الموسم المقبل.

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات قوية مع نظرائهم بنادى الجونة لضم محمد علاء حارس مرمى الفريق الساحلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.