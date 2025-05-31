شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كواليس خطة الزمالك فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 31 مايو 2025 03:20 م
بدأ نادى الزمالك التخطيط للميركاتو الصيفى مبكرا، سواء بفتح ملف التجديد للاعبين أو الصفقات الجديدة أو إعادة الطيور المهاجرة لتصحيح الأوضاع فى الفريق مجدداً من أجل المنافسة على الألقاب .س.. ما احتياجات الزمالك فى الميركاتو الصيفى؟
ج.. يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لتوفير احتياجات الفريق الأول، من حيث الصفقات والتدعيمات التى يحتاجها الأبيض خلال الصيف، ويحتاج الفريق الأول لتدعيم في عدة مراكز بالتعاقد مع أكثر من لاعب، حتى يستطيع الفريق المنافسة على البطولات الموسم المقبل، على أن تكون الصفقات سوبر قادرة على تحقيق طموحات الفريق والجماهير.
المراكز التي تحتاج للتدعيم فى الزمالك هي الجناح الأيمن والأيسر، ورأس الحربة، بالإضافة إلى خط الوسط، فى مركزى 6 و 8 ، وكذلك حراسة المرمى، وبالتالى الزمالك يحتاج ضم 6 لاعبين.س..ما آخر تطورات ملف تجديد عبد الله السعيد؟
ج..أغلق مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم مؤقتاً من أجل الحفاظ على هدوء وتركيز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له 5 يونيو المقبل.
س..ما موقف طارق حامد من العودة للزمالك؟
ج..يترقب طارق حامد ، لاعب وسط نادي ضمك السعودي السابق، عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة موقفه النهائي من العودة إلى القلعة البيضاء، وذلك بعد عودته إلى القاهرة .
س.. وما موقف تمديد عقد مصطفى شلبى؟
دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات قوية مع نظرائهم بنادى الجونة لضم محمد علاء حارس مرمى الفريق الساحلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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