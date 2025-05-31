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الامارات | برشلونة يعلن غياب هيكتور 4 أسابيع

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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  • الامارات | برشلونة يعلن غياب هيكتور 4 أسابيع 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب لاعبه هيكتور فورت عن الفريق لمدة أربعة أسابيع بعدما خضع لعملية جراحية في الحاجز الأنفي في الوقت التي انتشرت فيه تكهنات حول مستقبل هيكتور وإمكانية رحيله عن برشلونة في موسم الانتقالات الصيفي.

وكان برشلونة قد حسم لقب ، موسم 2024-2025 وتوج رسميًا في وقت سابق من ذلك الشهر.

وأنهى برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك، الموسم بطريقة مثالية بعدما توج بالثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

وقال برشلونة في بيان رسمي أن اللاعب هيكتور فورت، خضع لعملية جراحية في الحاجز الأنفي.

وأشار النادي أن تلك العملية جاءت لحل مشكلة الجهاز التنفسي والاحتقان المزمن الذي أثر على اللاعب الشاب خلال الموسم المنصرم، وأفاد برشلونة أنه من المتوقع غياب هيكتور فورت، إثر العملية، مدة تصل إلى 4 أسابيع.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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