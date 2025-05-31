الامارات | موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار اليوم على أكبر البطولات الأوروبية والقمة المرتقبة غير المتوقعة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، والتي تقام في ملعب أليانز أرينا ستاديوم في مدينة ميونخ الألمانية، مساء اليوم السبت 31 مايو 2025.

وتبدأ المباراة عند الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل إنتر ميلان اللقاء بطموح استعادة أمجاده الأوروبية، والسعي نحو تتويج ثالث بلقب دوري الأبطال، بعد أن قدم موسمًا قويًا رغم خروجه خالي الوفاض من البطولات المحلية في الأمتار الأخيرة.

على الجانب الآخر، يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق أول لقب أوروبي في تاريخه، تتويجًا لمشروعه الرياضي الطموح خلال العقد الأخير. الفريق الباريسي، المنتشي بتحقيقه ثنائية الدوري وكأس فرنسا هذا الموسم، يأمل في إكمال الثلاثية التاريخية، وكتابة صفحة جديدة في تاريخه القاري بعد أن خسر نهائي 2020 أمام بايرن ميونخ.