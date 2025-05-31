شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح القيد استثنائياً للنادي الأهلي بسبب مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، فتح فترة قيد استثنائي للنادي الأهلي لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية غداً 1 يونيو وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للحد الأقصى المعتمد في لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

كما تضمن القرار أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته في البطولة.