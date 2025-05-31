شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يوصى باستمرار عبد الله السعيد فى الزمالك وخطوة أخيرة لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

أوصى أيمن الرمادى ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بضرورة استمرار عبد الله السعيد نجم الفريق الكروى الأول داخل القلعة البيضاء، مطالباً بضرورة التجديد له خاصة أنه ما زال قادراً على العطاء وإفادة النادى فنياً خلال الفترة المقبلة.

ومنح الرمادى توصياته للجنة التخطيط، التي تتفاوض مع السعيد لتجديد عقده، بضرورة تنفيذ طلباته، وأكد المدرب لهم أنهم مستعد للتدخل لتقريب وجهات النظر بينهما، وإزالة الخلافات القائمة حالياً لإسدال الستار على هذا الملف.

وأغلق مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد لله السعيد مؤقتاً من أجل الحفاظ على هدوء وتركيز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له 5 يونيو المقبل، وأكد مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الرأي استقر على تأجيل الملف إلى ما بعد نهائي كأس مصر.

وكشف مصدر مقرب من لجنة التخطيط أن الباب لم يٌغلق في وجه عبد الله السعيد، رغم وجود بعض الخلافات، موضحاً أن مسئولي القلعة البيضاء لا يتعجلون فى رد اللاعب على العرض الأخير الذى قُدم له خلال الأيام الماضية من أجل إسدال الستار على هذا الملف.

ويرغب السعيد في تجديد عقده مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه، في الوقت الذي ترى فيه إدارة نادى الزمالك تجديد العقد لمدة موسم واحد مقابل 35 مليون جنيه، على أن يكون الموسم الثاني باتفاق الطرفين حسب الحالة الفنية والبدنية للاعب.

كما ترى إدارة نادى الزمالك ضرورة وضع بنود فى العقد خاصة بنسبة المشاركة والبطولات التي يحصل عليها مع القلعة البيضاء، فضلاً عن تسجيله الأهداف، إلا أن اللاعب أبدى اعتراضه على بعض البنود وهو ما عقد الاتفاقات خلال الأيام الماضية.