شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحتفى بتتويج الأهلى بالدوري: "مسيرة مميزة" والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة على فيس بوك بمسيرة النادى الأهلى فى بطولة دوري نايل هذا الموسم، ونشرت الرابطة أرقام المارد الأحمر وعلقت: "مسيرة مميزة استحقت التتويج بدوري نايل".

توج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2024-25 بعدما حقق الفوز على فاركو بنتيجة 6-0.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لوسام أبو علي الذي سجل 4 أهداف في الدقائق 10 و32 و61 و66 ليكون هداف الدور الثاني أو مرحلة التتويج، بينما سجل حسين الشحات الهدف الخامس في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 90+3 سجل إمام عاشور الهدف السادس للأهلي بتسديدة قوية سكنت الشباك.

الأهلي توج ببطولة الدوري المصري الممتاز 45 مرة كما أنه كان الوصيف 12 مرة، أما الزمالك فيظل في المركز الثاني في جدول ترتيب الأندية الأكثر حصدا للقب برصيد 14 لقبًا كما أنه تواجد في مركز الوصافة 35 مرة.

لقب الدوري فاز به 7 أندية فقط طوال تاريخه وهم: "الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، الترسانة، غزل المحلة، الأوليمبي، المقاولون العرب".