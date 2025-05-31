شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لإعلان تجديد عقدي محمد الشناوي وياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لإعلان تجديد عقد ثنائي الفريق محمد الشناوي وياسر إبراهيم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما حسم النادي هذا الملف قبل عدة أسابيع، وتم الاتفاق مع الشناوي وياسر على التجديد.

وفضّل مسئولو الأهلي تأجيل الإعلان عن تجديد عقد الشناوي وياسر لما بعد انتهاء الموسم المحلي الذي انتهى بالنسبة للأهلي، وحسم فيه المارد الأحمر لقب بطولة الدوري بالفوز على فاركو بسداسية نظيفة مساء الأربعاء الماضي.

ويأتي التجديد للشناوي وياسر إبراهيم ، في الوقت الذي فشلت فيه محاولات النادي لتجديد الثلاثي ، رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وأعلن الأهلي أمس الأول ، الخميس، إنتهاء علاقة اللاعبين الثلاثة بالقلعة الحمراء.

ويبدأ الأهلي اليوم، السبت، الاستعداد لكأس العالم للأندية، ويُسافر الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي، حيث حصد المارد الأحمر لقب الدوري مساء الأربعاء الماضى بعدما فاز على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.