شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك فى الدوري قبل مواجهة فاركو الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وفاركو فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري ، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط لإنهاء المسابقة بشكل جيد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى ترتيب مجموعة البطولة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز السابع فى ترتيب مجموعة البطولة برصيد 32 نقطة.

فاز الزمالك على بتروجت 3-1 بالجولة الأخيرة، فيما خسر فاركو من الأهلي بسداسية نظيفة في ذات الجولة.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات فاركو لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه وطالب الرمادى لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى فاركو وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس،حيث يبحث المدرب عن الفوز فى اللقاء حتى يكون دفعة معنوية لهم قبل موقعة نهائى الكأس.