شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان صفقة محمد علي بن رمضان وموقفه من مران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يشارك التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي الجديد فى مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب التتش للمرة الأولى، بعد الانتقال للأهلي رسمياً لمدة 4 مواسم قادماً من نادي فرينكفاروزي.

ويتواجد اللاعب فى القاهرة حالياً، وتم الانتهاء فجر اليوم، السبت، من فيديو تقديمه للجماهير عبر منصات الأهلي الرسمية، حيث سيتم الإعلان عن الصفقة مساء اليوم أو ظهر غدٍ على أقصى تقدير.

ويبدأ الأهلي اليوم، السبت، الاستعداد لكأس العالم للأندية، ويُسافر الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي، حيث حصد المارد الأحمر لقب الدوري مساء الأربعاء الماضى بعدما فاز على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

ويقود الإسباني خوسيه ريبيرو ، المدير الفني الجديد للأهلي، مران اليوم للمرة الأولى عقب إعلان التعاقد معه أمس الأول ، الخميس، لمدة موسمين، ويضم الجهاز المعاون له كلاً من: كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا) وميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا) وخوان خوسيه (مدرب حراس) وسيباستيان بودسيادلي (محلل أداء) بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

ويعقد ريبيرو جلسة مطوّلة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران يتحدث خلالها على إستراتيجة العمل الخاصة به وطريقته في التدريبات والمطلوب من كل لاعب وغيرها من الأمور الخاصة بالاستراتيجية التي سيعمل بها المدرب الإسباني مع الفريق خلال الفترة المقبلة.