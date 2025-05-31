شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يحتاج "هاتريك" لخطف لقب هداف الدوري من إمام عاشور الليلة والان مع تفاصيل الخبر

انفرد إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل المباراة الأخيرة اليوم، والتى تجمع الزمالك مع فاركو، وحال مشاركة ناصر منسي مهاجم الفريق الأبيض بعد تعافيه من الإصابة سيكون أقرب المنافسين على لقب الهداف.

ويحتاج منسي لهدفين من أجل معادلة أهداف إمام عاشور أو تسجيل هاتريك لخطف الصدارة، والأقرب تواجد مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء فى مباراة فاركو الليلة مع إمكانية مشاركته بديلا فى المباراة.

وابتعد إمام عاشور عن أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي الذي أنهى مشواره فى موسم الدوري، ويحتل إمام عاشور صدارة هدافي الدوري المصري بـ 13 هدفا.

واختتم أسامة فيصل مشواره هذا الموسم في الدوري بـ12 هدفا ليفقد فرصة الحصول على لقب الهداف.

لكن لم يتم حسم لقب هداف الدوري حتى الآن إذ يتبقى مباراة بين الزمالك ضد فاركو في مرحلة التتويج باللقب بجانب جولة أخيرة في مرحلة الهبوط.

ترتيب هدافي الدوري

1- إمام عاشور - الأهلي - 13 هدفا (اختتم الموسم)

2- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 12 هدفا (اختتم الموسم)

3- ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفا (يتبقي له مباراة فاركو)

4- ياو أنور - البنك الأهلي - 10 أهداف (اختتم الموسم)

5- وسام أبو علي - الأهلي - 10 أهداف (اختتم الموسم)

6- محمد بن حمودة - المحلة - 9 أهداف (اختتم الموسم).