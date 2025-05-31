شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلم مليوني دولار مكافأة المشاركة بالمونديال.. و7.5 مليون أخرى نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تسّلم مسئولو الأهلي مليوني دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمثل الدُفعة الأولى من مكافأة مشاركة النادي فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل.

وسبق وتلقى الأهلي خطاباً من "فيفا" بشأن مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي ستشهد مشاركة 32 نادياً لأول مرة فى التاريخ، وأكد فيفا أن الأهلي سيحصل على 9 ملايين و500 ألف دولار.

وتسلّم الأهلي، منذ 24 ساعة، من فيفا مليوني دولار، على أن يحصل على باقي المبلغ (7 ملايين و500 ألف دولار) أواخر يونيو المقبل، حسب تأكيدات الاتحاد الدولي لكرة القدم للأهلي.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم، السبت، الاستعداد لـ بطولة كأس العالم للأندية حيث يخوض المران على ملعب التتش بعد التتويج ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخ النادي عقب فوز المارد الأحمرالكاسح على فاركو مساء الأربعاء الماضي بسداسية نظيفة.

وسيطرت حالة من السعادة والأجواء الاحتفالية على الأهلي عقب الفوز بالدوري الذي جاء بعد موسم شاق وطويل وحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة ليبدأ اليوم الاستعداد للبطولة العالمية التى تُقام لأول مرة بمشاركة 32 نادياً.

ويسافر الأهلى إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام فريق باتشوكا يوم 8 يونيو المقبل استعداداً لهذه البطولة العالمية.