شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة أيمن الرمادى ، اليوم السبت، لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام فاركو، فى الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفارس الأبيض فوزاً على بتروجت بثلاثية مقابل هدف بالجولة الماضية للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو فى دوري nile

يواجه الزمالك نظيره فاركو فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الاخيرة من المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو فى دوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وفاركو فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك القادمة

1- فاركو.. يوم السبت 31 مايو.. 8 مساء باستاد القاهرة

2_ بيراميدز.. يوم 5 يونيو نهائى كأس مصر.. 8 مساء باستاد القاهرة.