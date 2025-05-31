شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يسلم اللاعبين استمارات الحافز الرياضي غداً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز من الأول إلى الرابع فى مسابقات الاتحاد الخاصة بالناشئين والشباب، بموعد تسليم استمارات الحافز الرياضى بعدما تقرر تسليمها غداً الأحد بمقر الاتحاد.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بعدم الاعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين على صعيد الدوري الممتاز أ، ب وكذلك دوري الناشئين.

وقرر الاتحاد المصرى للكرة الطائرة منح جميع الأندية التى عليها مستحقات للاتحاد فترة نهائية لسداد المديونيات اعتباراً من 1/5/2025 حتى 30/5/2025، وعلى جميع الأندية سرعة سداد المستحقات المتأخرة للاتحاد أو إيفاد المدير المالى للنادى للسداد والجدولة بشيكات بنكية مقبولة الدفع.

وأصدر الاتحاد بياناً يفيد بأنه لن يسمح للأندية بقيد اللاعبين أو الحصول على أية مطبوعات من الاتحاد قبل سداد المديونيات المتأخرة للاتحاد.