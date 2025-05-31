معلول يودع الأهلي المصري بعد تسع سنوات حافلة

الرياص - اسماء السيد - القاهرة : أعلن نجم كرة القدم التونسي علي معلول رحيله عن النادي الأهلي المصري، بعد تسع سنوات قضاها في صفوفه حفلت بالبطولات والإنجازات.

وقال معلول في بيان نشره في الساعات الأولى من صباح السبت "تم تبليغي رسميا بانتهاء مشواري مع الأهلي"، موجها رسالته لجماهير الأهلي التي وصفها بالوطن والأمة التي عاش معها تسع سنوات منذ انضم للأهلي في صيف 2016.

وأضاف لاعب المنتخب التونسي "لم أكن يوماً لاعباً محترفا فقط، كنت عاشقا يرتدي القميص الأحمر كما يُرتدى القلب، عشت كل دقيقة في التتش بروح طفل، نشأ في مدرجات الدرجة الثالثة، وتعلم معنى أهلاوي قبل أن يتعلم المشي. واليوم، وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع نادياً فقط، بل أودع جزءاً من روحي".

وتابع لاعب الصفاقسي السابق "قلبي سيبقى في مدرجاتكم، وصوتكم سيظل في أذني، لا أبالغ حين أقول إنني وجدت في الأهلي بيتاً أكبر من كل البيوت، ووطناً ثانيًا صدق الانتماء له كأنه الأول".

انضم معلول (34 عاماً) للأهلي في صيف 2016 قادماً من الصفاقسي، وأحرز معه 7 ألقاب للدوري المصري و4 لكأس مصر و5 للكأس السوبر المصري، بالإضافة لـ 4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا ولقبين للكأس السوبر الإفريقي بمجموع 22 بطولة.

كما حقق مع الفريق برونزية بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات.

وسجل معلول مع الأهلي 53 هدفا و85 تمريرة حاسمة في 292 مباراة ارتدى فيها الظهير الأيسر قميص الفريق الأحمر.

ارتدى شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى في أيار/مايو 2024 أمام الجونة بالدوري المصري، ليصبح ثالث لاعب أجنبي ينال هذا الشرف بعد الفلسطيني مروان كنفاني والسوداني عبد المنعم حسين (شطة).

وغاب التونسي عن الملاعب لمدة تقترب من العام بعد تعرضه للإصابة في وتر أخيل في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، إلا ان الأهلي أبقى عليه في قائمته حتى نهاية الموسم الحالي.

وأصبح معلول رابع لاعب يغادر الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أعلن النادي عن رحيل الثلاثي رامي ربيعة وأكرم توفيق والحارس حمزة علاء الذين انتهت تعاقداتهم مع النادي بنهاية الموسم.