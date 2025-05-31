شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد 5 لاعبين أمام فاركو فى ختام الدورى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 31 مايو 2025 12:00 م
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"
خط الهجوم : حسام أشرف – وسيف الجزيري.
وشدد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الزمالك على اللاعبين خلال التدريبات بعدم التهاون أمام مرمى فاركو، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندري، مؤكداً عليهم أن هذا اللقاء سيكون أفضل استعداد لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر له يوم 5 يونيو المقبل.
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